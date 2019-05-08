Краткосрочные курсы по освоению новой профессии для многодетных мам, матерей-одиночек, матерей, воспитывающих особенных детей, а также женщин из семей с низким доходом пользуются большим спросом, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.​ Данный проект реализуется «Гражданским центром», по данным которого, на сегодняшний день 519 человек подали заявки на обучение. С начала реализации проекта 100 человек прошли курсы и обрели новые профессии, получив сертификаты. 108 женщин продолжают обучение. Согласно проекту «Іскер ана», женщинам предоставлено на выбор 10 специальностей: швея, повар, мастера салоны красоты (маникюр, визажист), парикмахер, бухгалтер, массажист, курсы английского языка, компьютерные курсы, делопроизводство, продавец. Цель проекта – самозанятость женщин, не имеющих специальности и работы. По завершении курсов наиболее отличившиеся смогут получить принадлежности (оборудование) для открытия своего собственного дела. Для этого необходимо подать заявки, зайдя на сайт npoatyrau.kz. На сегодняшний день уже 46 человек получили подобные гранты (наборы для макияжа, швейные машинки, массажные кушетки, парикмахерские наборы и т. д.). Кроме того, участники проекта проходят психологические тренинги, обучаются навыкам продвижения будущего своего дела, знакомятся с азами взаимодействия в социальных сетях. - Это дает возможность матерям обрести не только новые профессии, но и быть уверенными в завтрашнем дне своей семьи и подрастающего поколения, - говорят участники проекта. Напомним, данный был анонсирован на отчетной встрече акима Атырауской области Нурлана Ногаева с населением. ​Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.