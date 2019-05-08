Сегодня освобожден ветеран Великой Отечественной войны Иван Сурков, передает alau.kz. Фронтовика вели под руки сотрудники колонии.   Встретили его, все те, кто все это время был не неравнодушен к его судьбе. Подарили цветы и говорили слова поддержки. Ветеран плакал. По имеющейся информации отбывать наказание Иван Сурков будет под домашним арестом. Верховный суд принял во внимание все смягчающие обстоятельства и заслуги и назначил наказание в виде ограничения свободы в течение 5 лет. Напомним, ветерана Ивана Суркова осудили за убийство шурина и приговорили к 7 годам ограничения свободы. После этого аппеляционная жалоба от потерпевшей племянницы ужесточила меру пресечения на 4 года колонии, еще и строгого режима. Но волонтеры смогли изменить ситуацию. С праздником вас, Иван Владимирович! И спасибо, всем людям, с огромным и добрым сердцем!