Глава региона лично поздравил с праздником участников Великой Отечественной войны Халама Суюншалиева, Хамзу Сафина, Мухтара Ажгулова, Алевтину Митрохину, Лидию Губанову, Ивана Гапича и Минжана Абдрахманова. Алтай Кульгинов выразил слова благодарности за тот подвиг, что когда-то совершили ветераны войны. Нужно отметить, что сами ветераны были тронуты таким вниманием со стороны властей. В годы войны из Уральска на фронт ушли 322 девушки. Среди них были Алевтина Митрохина и Лидия Губанова. Алевтина Митрохина закончила курсы медсестер и попала на Сталинградский фронт. Затем госпиталь передислоцировался на главное направление боевых операций: в Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии. День победы встретила в Будапеште в ноябре 1945 года. Лидия Губанова добровольно ушла на фронт в 1942 году. Получив звание радиста в октябре 1942 года, была направлена в Казань в воинскую часть. В августе 1945 года демобилизована в город Уральск. Халам Суюншалиев осенью 1942 года отправился на фронт и служил в 345-м зенитном полку управления ПВО на Закавказском фронте. Мухтар Ажгулов был участником битвы под Сталинградом. Прошел всю войну до самой победы. Хамза Сафин в декабре 1942 года, в 17-летнем возрасте по комсомольскому призыву стал курсантом военно-пехотного училища, откуда в мае 1943 года был направлен на Юго-Западный фронт, затем воевал на втором Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах. Трижды ранен. В феврале 1946 года в связи с ранениями и инвалидностью был демобилизован. Иван Гапич в 1941 году, когда началась ВОВ, добровольцем ушел на фронт. Он прошел всю войну в действующей армии. Начал воевать в Подмосковье, в составе ІІІ Белорусского, І Прибалтийского фронтов, принимал участие в боях под Смоленском, Оршей, Минском, Вильнюсом. Война для Ивана Сергеевича закончилась в Восточной Пруссии. После окончания войны еще 2 года служил. Минжан Абдрахманов вместе с другими ребятами отправился на службу. В 49-ом запасном боец Советской Армии Минжан Абдрахманов прослужил с декабря 1943-го по 6 июня 1944 года. После службы в Советской Армии Минжан Абдрахманов 15 лет проработал в системе МВД.