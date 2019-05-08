Алтай Кульгинов поздравил всех присутствующих спортсменов по самбо, спортивной гимнастике, водному поло, каратэ, баскетболу, гребле на байдарках и каноэ. После чего рассказал, какие изменения будут в спорте в области. - Всем хочу пожелать успехов и впредь достигать еще больших результатов. Наши спортсмены показывают хорошие результаты. Для поддержки спорта в нашей области будут строиться спортивные комплексы во всех двенадцати районах. Это создаст дополнительные условия для тренировок спортсменов. Строительство спортколледжа на 300 мест с интернатом построим этим летом, там будут заниматься наши будущие чемпионы. Ледовую арену тоже будем строить, готовится проектно-сметная документация, идет работа с инвесторами. По водному поло хочу сказать хорошую новость, мы уже начали капитальный ремонт нашего бассейна "Жайык Самалы". Отремонтируем его, будет практически новый бассейн, - отметил глава области. Между тем, некоторые тренеры попросили улучшить условия для занятия спорта. - Все вопросы, которые сегодня прозвучали, решаемы. Сегодня мы нашли место, где будут заниматься наши гимнасты. По баскетболу вопросов нету. По самбо и дзюдо по залу также решили вопрос. По гребле - лодку, которую просили, мы приобретем, причем самую современную. Мы создадим все условия, - заявил Алтай Кульгинов. Старший тренер ЗКО по спортивной гимнастике Ирина Крепица отметила, что благодаря новому подходу к работе в управлении спорта и ранжированию их спортсмены показывают высокие результаты. - Нам выплачиваются командировочные, наши дети едут на соревнования в хороших условиях. Потом ребята получают стипендию. Большое внимание уделено экипировке, приобретаются спортивные купальники, костюмы и оборудование. Теперь решен вопрос залом, за это хочу выразить огромную благодарность, - сказала Ирина Крепица. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.