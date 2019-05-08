74 победную весну жители села Долинное отметили знаменательным событием. Здесь в торжественной обстановке с участием акима района Адиля Жоламанова открыли памятник погибшим на войне землякам. - Для нас — потомков ветеранов войны - это особенный святой праздник. Благодаря нашим победителям мы имеем возможность жить и развиваться без всяких опасений и страхов. Поэтому наш долг — чтить память погибших. Стараться соответствовать их стойкости, мужеству и самоотверженности. Наша задача укреплять мир и уверенно идти к прогрессу, как того и хотели наши предки, - сказал в ходе торжественного открытия аким Теректинского района Адиль Жоламанов. На плитах высечены имена всех долинцев, кто с 1941 по 1945 годы участвовал в боях и не вернулся с фронта. Их покой охраняет могучий солдат, который является символом всех защитников родины. - Сегодня в нашем селе историческая дата- открытие памятника павшим в Великой Отечественной войне односельчанам. Мы всегда чтим память наших земляков. У нас есть и другие памятники, но это новое сооружение вписывается в современную архитектуру села. Сюда будут приходить школьники и все жители Долинного и поклоняться своим родственникам, которые отстояли для них светлую безоблачную жизнь, - сказал депутат районного маслихата Виктор Галкин. Теперь каждый сельчанин может прийти сюда поклониться героям, и глядя на список имен своих дедов и прадедов, тоже следовать их примеру патриотизма и преданности. В день открытия всем собравшимся подарили и музыкальную концертную программу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.