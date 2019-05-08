По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет переменная облачность, днем +28, ночью +13. В Атырау днем столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла, ночью +20. В Актобе днем 32 градуса тепла, ночью +12. В Актау будет солнечно, днем до 24 градусов выше нуля, ночью +17 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.