Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что для создания комфортных условий и сокращения сроков оказания услуг от 5 дней до 1 часа в Актюбинской области функционирует Центр миграционных услуг. В настоящее время в центре оказываются услуги населению по 18 видам. В целях создания необходимых условий для качественного обслуживания услугополучателей, а также лиц с ограниченными возможностями при оказании государственных услуг, УМС ДП Актюбинской области приняты ряд необходимых мер - это условия для ожидания, сидячие места, оказание «без барьерных» услуг, также созданы необходимые условия для лиц с ограниченными возможностями, оборудованы пандусами. - С начала года Центром оказано 86 526 государственных услуг. З, из них дальнего зарубежья – 450 человек, стран СНГ – 11862 человек. За 4 месяца, то есть в этом году этот показатель увеличился на 28,4%,в доход государства поступило 39,278 млн тенге. Зарегистрировано 11862 граждан СНГ, больше половины из них - граждане Республики Узбекистан, - рассказали в пресс-службе полиции.