Осужденный нанес более 20 ударов ножом мужчине, чтобы похитить у него деньги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 8 мая, в специализированном межрайонном уголовном суде ЗКО судья Бакыт Ермаханов зачитал приговор по делу об убийстве, которое произошло в декабре 2018 года. Из материалов дела следует, что 23 октября прошлого года было установлено, что подсудимый хранил при себе наркотическое вещество - опиум без цели сбыта. Он был задержан в Уральской противочумной станции, при нем был шприц с наркотиком. По данному факту было заведено уголовное дело. После чего в середине декабря прошлого года Бурцев несколько раз сдавал металл в пункт приема Джумабаеву, при этом он заметил, что у скупщика металла при себе всегда есть крупная сумма денег. 26 декабря в 8.00 Бурцев приехал в данный пункт приема, расположенный по улице Конкина, подошел к Джумабаеву, когда тот переодевался, и напал на него с ножом сзади. Ему он нанес не менее 20 ударов. Потерпевший от полученных травм скончался. Подсудимый похитил 170 тысяч тенге и скрылся с места преступления. В ходе судебного разбирательства по данному факту он свою вину признал. Стоит отметить, что подсудимый уже был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. - Суд приговорил Бурцева признать виновным в совершении  уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта"и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 МРП. Также Бурцев признан виновным по статье 192 УК РК "Разбой", ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и по статье 99 УК РК "Убийство" - 17 лет. С применением статьи 58 УК РК "Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений" путем частичного сложения окончательно назначить наказание сроком на 18 лет лишения свободы, отбывать наказание Бурцев будет в учреждении уголовной исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Взыскать с Бурцева в пользу потерпевшего 170 тысяч тенге материального ущерба и 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда, - зачитал приговор Ермаханов. Кроме того, подсудимому назначили принудительное лечение от наркомании по месту отбывания лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, 26 декабря в Уральске был найден труп мужчины в районе Нефтебазы с признаками насильственной смерти. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.