Собираю я клевер, когда он цветет и только цветы. Если нет возможности можно купить в аптеке. 1 ст.л. измельченных соцветий заливаю 1 ст. кипятка. Даю настояться в течение часа и процеживаю. Принимаю настой за 20 минут до еды, по четверти стакана 4 раза в день. Пью курсами по 2 недели с перерывом 7-10 дней. Каждый день готовлю свежий. И отеки не смотря на заболевание прошли. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!