Как сообщили в акимате Атырауской области, в настоящее время работы по замене естественного покрытия на искусственное находятся 2019 года. В настоящее время работы выполнены на 80%. Генеральным спонсором проекта является ТОО «GAZ stroy montazh KZ», технику предоставило ТОО «Атырауинжстрой». По информации управления спорта и физической культуры Атырауской области, на первом этапе рабочими проекта были произведены геологические и геодезические работы для того, чтобы избежать каких-либо трещин и скосов при выравнивании грунта. - Устройство дренажного основания под футбольное поле включает в себя отсыпку балласта в уплотненном состоянии 30 см, щебень фракции 5-20 в уплотненном состоянии 20 см и отсев в уплотненном состоянии 10 см. Далее поле будет застелено искусственным газоном компании Taishan высотой 60 мм, в который засыпается 18 килограммов кварцевого песка, а затем 10 килограммов резиновой крошки SBR, - рассказал генеральный директор ТОО «GAZ stroy montazh KZ» Мухтар Бакыт. Площадь поля была увеличена на 5 метров и теперь оно полностью соответствует стандартам УЕФА. В ходе работ по замене покрытия на объект было завезено почти шесть тысяч кубометров инертных материалов, к укладке привлечены 22 рабочих. По словам руководителя управления физической культуры и спорта Рината Ибрагимова, ранее естественный газон, лежавший на поле несколько лет, приносил массу неудобств футболистам из-за неравномерной поверхности и множества дефектов. Теперь благодаря инновационному покрытию, качество игры атырауских спортсменов должно заметно улучшиться. Уверенность в этом выразил и аким Атырауской области Нурлан Ногаев, проинспектировавший спортивный объект. - Работы по замене покрытия стадиона должны завершиться качественно и в срок. Футболисты должны получить хорошее место для тренировок, а также для проведения игр международного уровня. Именно от качества поля зависит качество игры наших спортсменов, отсюда и продвижение команды по турнирной таблице, - обратился аким Атырауской области к подрядной организации. Отметим, что стадион "Мунайшы" был открыт 1 мая 1950 года. Его вместимость – 8 690 зрителей, после обновления газона размеры футбольного поля будут составлять 110 на 70 метров, что соответствует стандартам УЕФА.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.