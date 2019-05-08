Еще несколько дней назад я с мужем сидела за столом и вела разговоры. Сегодня я одна… Дети выросли и разъехались, а муж неожиданно умер. Сгораю от тоски и уныния. Как страшно остаться одной - невыносимо! Несколько дней ходила неприкаянной. В гостях у детей было полегче. Возвращалась в свою опустевшую квартиру – как жить дальше? Ведь эти терзания ни к чему хорошему не приведут. На 40 дней смерти мужа я накупила конфет и печенья и пошла по улице угощать прохожих на помин. В парке встретила компанию молодых ребят, обсуждающих праздник в детском доме. «Ребята, возьмите меня с собой» - попросила я. Это оказались волонтеры, помогающие пожилым и детям. Я пришла домой, достала пряжу, связала носков, испекла пирогов и отправилась в дом престарелых. С тех пор у меня есть о ком заботиться. Я проведываю пожилых людей, живущих в одиночестве, помогаю им. «Помоги другим и твоя жизнь снова обретет смысл и одиночеству не останется места» - теперь мой девиз