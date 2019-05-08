"Москвич" самой первой модели, "Газ" и другие автомобили XX века красуются перед зданием "Атырау-Жарык", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Таким образом предприятие начинает праздновать День Победы. Желающие прокатиться уже встают в очередь. Владельцы красивых старинных авто пожелали остаться неизвестными, но если они выставлены на террттории "Атырау-Жарык", то и так всё ясно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА