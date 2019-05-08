На соревновании приняли участие более 500 спортсменов. - Из Западно-Казахстанской области участие приняли Диляра Тлепбергенова, Даурен Ильясов, Нурали Ихсат, которые стали чемпионами своих весовых категориях. Кроме этого, Асет Магалимов завоевал серебро, а бронзу выиграли Бекарыс Елемесов и Нурислам Кайргали, - рассказал тренер Ринат Мергалиев. Стоит отметить, что теперь каратисты будут готовиться к летней спартакиаде, которая пройдет в городе Атырау.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.