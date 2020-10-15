Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время брифинга в региональной службе коммуникации аким Уральска Абат Шыныбеков отметил, что заработная плата госслужащего ни для кого не секрет. - Со всеми вычетами и удержанием налогов я получаю зарплату в размере 387 тысяч тенге в месяц, - пояснил градоначальник. Также он отметил, что кредиты тоже у него бывают. Однако размер заработной платы своих заместителей Абат Шыныбеков комментировать не стал. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.