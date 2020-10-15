Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, актюбинке удалось обмануть троих местных жителей. - 10 октября в полицию обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в марте этого года девушка по имени Алия обманным путем под предлогом доставки кондиционера по низкой цене, получила от нее 400 тысяч тенге. Деньги были перечислены на банковскую карточку, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, подозреваемая была задержана полицейскими и отпущена под подписку о невыезде. Позже выяснилось, что она причастна еще к двум фактам мошенничества. - В мае этого года ранее задержанная также за доставку кондиционера по низкой цене выманила 670 тысяч тенге, - рассказали в полиции Актюбинской области. - В июле этого года подозреваемая завладела 430 тысячами тенге за доставку iPhone. К слову, по всем фактам начато досудебное расследование по ч.1 ст. 190 УК РК «Мошенничество». - За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, - рассказали в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.