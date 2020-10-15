Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Абата Шыныбекова, совсем недавно под председательством акима ЗКО было проведено совещание, где был рассмотрен вопрос о бесперебойном водоснабжении города на следующий год. - Подрядной организацией для ТОО "Батыс су арнасы" был разработан проект по бурению дополнительных шести скважин. Сейчас этот проект в экспертизе. После чего мы намерены начать конкурс на проведение этих работ. Также планируется реконструкция сетей и резервуаров Каменского группового водопровода. Это делается, чтобы в будущем обеспечить водоснабжением крупные поселки Зачаганск, Деркул и новый строящийся микрорайон Акжайык, - рассказал Абат Шыныбеков. Кроме этого, по словам градоначальника этим летом была дополнительно введена скважина с объемом воды 1300 кубометров в сутки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.