По планам должны пробурить еще шесть скважин для добычи воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО извинился перед уральцами за отсутствие воды Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Абата Шыныбекова, совсем недавно под председательством акима ЗКО было проведено совещание, где был рассмотрен вопрос о бесперебойном водоснабжении города на следующий год. - Подрядной организацией для ТОО "Батыс су арнасы" был разработан проект по бурению дополнительных шести скважин. Сейчас этот проект в экспертизе. После чего мы намерены начать конкурс на проведение этих работ. Также планируется реконструкция сетей и резервуаров Каменского группового водопровода. Это делается, чтобы в будущем обеспечить водоснабжением крупные поселки Зачаганск, Деркул и новый строящийся микрорайон Акжайык, - рассказал Абат Шыныбеков. Кроме этого, по словам градоначальника этим летом была дополнительно введена скважина с объемом воды 1300 кубометров в сутки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  