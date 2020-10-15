Как рассказала родственница пропавшего мужчины Людмила Щуренкова, Иван Касаткин страдает потерей памяти. 13 октября около 17.00 мужчина вышел из дома в районе Айгуль и до сегодняшнего дня не вернулся. – Предположительно он мог уехать в село Пойма. Раньше из дома на такой длительный срок не уходил, всегда возвращался. В день пропажи был одет в чёрные спортивные брюки, серую спортивную кофту, чёрные ботинки, синюю шапку в коричневую полоску, носит очки, - рассказала родственница мужчины В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что заявление о пропаже Ивана Касаткина поступило вечером 14 октября. В данный момент поисками мужчины занимаются полицейские городского отдела полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.