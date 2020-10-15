По словам руководителя управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, 12 830 учащихся на возвратной основе обеспечены компьютерами, находящимися на балансе школ. - Для обеспечения учащихся компьютерным оборудованием из резерва Правительства РК выделены средства на приобретение 14 970 компьютерных устройств (компьютеры – 1558, ноутбуки – 11394, планшеты – 2018). В настоящее время поставлено 4653 единицы оборудования и распределены по районам и в г. Уральск. При распределении устройств привлечены члены проектного офиса «Акжайык-адалдық алаңы», родительские комитеты и члены попечительского совета, представители общественных организаций. Информации по которым размещены в социальных сетях, - рассказала Айгуль Мынбаева. В области 3947 семьям, не имеющим доступа к интернету, розданы устройства. В этом году операторами сотовой связи был предложен удешевленный тариф «Білім» для создания возможностей учащимся во время дистанционного обучения. По области этим тарифом охвачены около 2 тысяч учащихся через организации образования. Для организации учебного процесса в дистанционном формате каждая школа самостоятельно определила платформы онлайн-образования, это Bilimland, Edupage, Дарын, которые соответствуют основным запросам учителей. Колледжи с дистанционным режимом работают на платформах Googleclassroom (2 колледжа), CollegeSmartNation (26 колледжей), EDUS (5 колледжей). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.