Сегодня, 14 октября, в здании "Нур Отан" прошел концерт, приуроченный ко Дню сельхозработников, где аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил и наградил грамотами местных товаропроизводителей. По словам главы региона, в период независимости валовая продукция сельского хозяйства выросла в 16 раз. Увеличились в два раза площади масличных, овоще-бахчевых культур и картофеля. - Торговыми партнерами нашего государства являются Россия, Испания, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Узбекистан и Украина. За последние пять лет в эти страны экспортировано порядка семи тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Хлеборобы области, после ряда засушливых лет, собрали рекордный урожай и порадовали своих земляков. Все вышеуказанные показатели являются результатами упорного труда наших сельских тружеников, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. На празднике аким ЗКО отметил грамотами передовые крестьянские хозяйства Зеленовского района. Серди них КХ «Алтын бидай», КХ «Матевосян» и КХ «Достык». Продукция, произведенная в нашей области, таких торговых марок как «Кублей», «Мартин», «Батыс продукт» и «КАЗКОН» поставляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Также было отмечено, что более 20 социально значимых продуктов производятся нашими местными товаропроизводителями. - За период независимости нашего государства изменилась форма хозяйствования и собственности в сельском хозяйстве. На данный момент товаропроизводители сами распоряжаются плодами своего труда. Реализация государственных программ по развитию агропромышленного комплекса вызывает большой оптимизм у товаропроизводителей. В целях стимулирования предпринимательской инициативы на 1 октября текущего года обеспечены микрокредитами 284 человека на общую сумму более 700 млн тенге, в результате открыто более 700 новых рабочих мест, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.