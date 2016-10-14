Beeline запустил 4G в Алматы, Шымкенте, Актау и Атырау
В процессе расширения зоны покрытия сети 4G Beeline Казахстан объявляет о коммерческом запуске сети четвертого поколения в городах Алматы, Шымкент, Актау и Атырау. В результате, услуги доступны в 16 городах Республики.
Строительство сети все еще продолжается, и концу текущего года более 30% жителей Казахстана будут иметь доступ к услугам сети четвертого поколения, а в 2017 году - 70%. Также Beeline дает возможность клиентам в городах, где развернута сеть LTE, пользоваться мобильным 4G интернетом бесплатно и безлимитно до конца 2016 года в рамках акции «Бесплатный и безлимитный 4G».
«Мы рады объявить о коммерческом запуске сразу в четырех городах. Мы завершили первый этап строительства сети, и сегодня уже 16 городов имеют доступ к услугам 4G. Мы строим сеть в рекордно сжатые сроки для того, чтобы наши клиенты как можно скорее могли оценить новые возможности сети. Алматы и Шымкент - крупнейшие города Казахстана с наибольшим количеством 4G устройств, где эти услуги наиболее востребованы», - комментирует Александр Комаров, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.
На данный момент более 110 тысяч клиентов уже пользуются услугами 4G. Клиенты Beeline скачали уже более 750 терабайт трафика, а потребление растет с каждым днем. Клиентам доступна скорость интернета до 75 Мегабит в секунду.
Чтобы начать пользоваться 4G, клиентам Beeline необходимо приобрести новую USIM карту или поменять текущую SIM карту на USIM карту в Офисах Продаж и Обслуживания, либо в салонах «Азбуки Связи». Потребность в замене текущей SIM карты и возможности устройства можно проверить командой *705#. Подробности на сайте 4g.beeline.kz
За дополнительной информацией можно обратиться: Служба по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан, 8 (727) 350 00 86 внутр. 112-86, [email protected]
Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК.
На правах рекламы.
