Скульптурную композицию в виде стопки книг известных писателей и поэтов на новой площади в микрорайоне Астана городу подарили на день рождения. 10 сентября аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ торжественно открыл ее. Но буквально через месяц скульптуру испортили неизвестные. Вандалы сломали несколько книг, видимо, пытаясь влезть на композицию. - Нам об этом известно. Мальчишки пытались влезть на скульптуру и испортили ее. В самое ближайшее время она будет починена, - сообщили в акимате г.Уральск. О том, в какую сумму обошлась данная скульптурная композиция, неизвестно. Однако сама новая площадь вместе с ротондами и фонтанами стоила бюджету 1,5 млрд тенге.