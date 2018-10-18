Ежемесячный доход главы региона и его замов размещен на сайте акимата ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заработная плата акима Уральска Мурата МУКАЕВА составляет 390 322 тенге. Информацию о зарплате заместителей акима в ведомстве не сообщили. Нет ее и на сайте акимата Уральска. Более открытыми оказались в областном акимате. Так, на сайте акимата уже больше двух лет имеется информация о зарплате главы региона и его заместителей на текущий период. 761 889 тенге составляет заработная плата Алтая КУЛЬГИНОВА. Первый заместитель акима области Игорь СТЕКСОВ получает 481 328 в месяц. 508 291 и 496 797 составляют заработная плата заместителей акима Габидуллы Оспанкулова и Миржана САТКАНОВА соответственно. Из всех замов акима самая маленькая зарплата у Багдата АЗБЕВА - 462 028 тенге, а самая большая у единственной женщины в руководстве области - Бибигуль КОНЫСБАЕВОЙ - 519 929 тенге.  