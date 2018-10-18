Заместитель руководителя управления по инспекции труда Актюбинской области Бауыржан УРАЗАЕВ  рассказал подробности несчастного случая, который произошел 12 октября на Донском ГОКе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта "Актюбинский вестник" - Произошел вопиющий случай, - говорит Бауыржан УРАЗАЕВ. - Мать пострадавшего рассказала СМИ, что он 3 часа лежал под завалами. Один взрывник ушел, второй остался, произошел взрыв, закончилась смена. Не знаю, чем горный мастер занимался. Все идут к клети, чтобы подняться наверх, и вместо того, чтобы хотя бы пересчитать по головам людей, не убедившись, что одного не хватает, поднимается наверх, и там выясняется, что кого-то нет. Не хватает Кенжегалиева. Они все возвращаются и обнаруживают его. На таких предприятиях с советских времен есть свой порядок. Кто где находится - четко определено. Посторонних там нет. А здесь была элементарная безалаберность. При доставлении в Хромтаускую больницу рабочий был в коме, сейчас он в больнице Актобе, пришел в себя, но пока инспекторов труда для опроса врачи к нему не пускают. Напомним, родные 42-летнего взрывника Донского горно-обогатительного комбината пожаловались на несвоевременную помощь со стороны руководства компании. Семья утверждает, что мужчина целых 3 часа беспомощно пролежал под завалами руды. Сейчас Мейрамбек Кенжигалиев находится в тяжелом состоянии в реанимации Хромтауской районной больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ