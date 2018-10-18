Посадка деревьев пройдет 19 октября в 10.00 в сквере имени С. Сейфуллина по ул. Х.Чурина, 116, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Посадка деревьев пройдет в рамках акции "Посади дерево - пусти корни". В ней примут участие заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ, госслужащие управления строительства ЗКО, управления земельных отношений ЗКО, управления энергетики и ЖКХ ЗКО, управления транспорта и автомобильных дорог ЗКО, управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО и представители строительных организаций облатси.  