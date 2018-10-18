Сегодня, 18 октября, в НПП "Атамекен" прошло совещание о строительстве студенческих общежитий по программе государственно-частного партнерства. В нем приняли участие аким Уральска Мурат МУКАЕВ, заместитель председателя правления АО "Казахстанский центр ГЧП" Талгат МАТАЕВ, представители управления образования ЗКО и предприниматели города Уральск. Основной темой совещания стало развитие ГЧП в разных сферах деятельности, в том числе и в сфере образования. Выяснилось, что около 1,8 тысячи студентов в ЗКО нуждаются в общежитиях. - Одной из острых проблем в нашем городе является обеспечение наших студентов общежитиями. В этой сфере проводится много работы, разрабатывается проектно-сметная документация, - заявил Мурат МУКАЕВ. Выяснилось, что в общежитиях нуждаются студенты четырех колледжей и одного университета. Покрыть этот спрос планируется с помощью механизма ГЧП. - Наш глава государства отметил, что реализовывать проекты по общежитиям нужно по механизму ГЧП. Механизм ГЧП предполагает обеспечить студентов общежитиями путем нового строительства или путем реконструкции действующих объектов под общежития. Если в вашем городе или в области у предпринимателей, в коммунальной собственности у акимата или в залогах у банков второго уровня есть объекты, административные здания, гостиницы и хостелы, то их можно переориентировать под студенческие общежития, - рассказала старший консультант АО "Казцентр ГЧП" Айгуль САДЫКОВА. Стоит отметить, что по механизму ГЧП государство размещает госзаказ. На каждое созданное место по новому строительству выделяется 122 МРП, это около 300 тысяч тенге, а по реконструкции выделяется 47 МРП, что равняется 100 тысячам тенге. - Госзаказ будет размещаться в течение восьми лет. В первый год размещения идет двойной тариф. Соответственно, предпринимателям предоставляется уникальная возможность, когда государство предоставляет меры господдержки. Бизнесмены обеспечиваются постоянным потоком клиентов, а построенный объект остается в собственности у предпринимателя. Кроме того, средства госзаказа покрывают не все инвестиционные затраты бизнесменов. Они будут покрывать около 60-70% вложенных денег. Остальные средства можно возместить по механизму ГЧП. Если бизнесмен взял в банке кредит, то банковские проценты могут быть возмещены по ГЧП. Поэтому мы призываем всех бизнесменов и банков второго уровня быть активными. В других регионах уже активно ведется работа в этой сфере, - отметила Айгуль САДЫКОВА. Кроме того, бизнесмены свои вложения также смогут вернуть с помощью оплаты студентов за проживание. Но, как отметила Айгуль САДЫКОВА, оплата не должна быть завышенной, а сами общежития должны быть спроектированы с максимальным удобством для проживания студентов. Спикер привела в пример несколько зданий на территории города, которые могли бы подойти под здания общежитий. Среди них были рестораны "Золотой век", "Golden Palace" и еще несколько административных зданий города. Выяснилось, что на эти цели на 2019 год из республиканского бюджета выделены средства в размере 1,47 млрд тенге. А в ЗКО идет разработка проектно-сметной документации на строительство трех общежитий. - По программе ГЧП одно общежитие на 150 мест будет строиться в городе Аксай, и два общежития на 150 и 500 мест планируется построить на территории города Уральск. В целом 1800 студентов на данный момент нуждаются в общежитиях, - рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Сандугаш АЙТКАЛИЕВА. Стоит отметить, что по ЗКО в 2018 году уже были заключены три договора по ГЧП в сфере здравоохранения. - Это приобретение аппарата МРТ для ОКБ, строительство врачебной амбулатории в Шынгырлауском районе и один объект по содержанию и ремонту дорог. На данный момент по семи проектам объявлены конкурсные процедуры в сфере ЖКХ и здравоохранения, - рассказала заместитель руководителя управления экономики Асемгуль АБЕНОВА.Айгуль САДЫКОВА