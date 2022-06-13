Наказание светит только родителям, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ученика избили в школьном туалете в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Общественница Дина Смаилова в Facebook написала, что к ней за помощью обратился житель Кызылорды.
- Мужчина рассказал, что их маленького родственника, который только перешёл во второй класс, целый год насиловала группа подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Мама случайно узнала об этом, не менее чудовищным способом. Она услышала как старший сын, (тот самый пострадавший, которому восемь лет) заставляет младшего делать непристойные вещи (младшему шесть лет). Мама сразу спросила, откуда он о таком узнал, кто его научил? Ребёнок расплакался и все рассказал, все стало известно шестого мая текущего года. Когда он выходил из дома играть, его уводили в заброшенное задние старшеклассники и там заставляли делать непристойные действия, - написала Смаилова.
По словам правозащитницы, дело закрыли в течение суток, ссылаясь на малолетний возраст подозреваемых. Все несовершеннолетние в содеянном признались. В пресс-службе департамента полиции Кызылорды сообщили, что данный факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК. Уголовное дело находится на контроле у руководства департамента. Статья 140, часть 2 звучит как «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним». Нарушение наказывается штрафом в размере до 160 МРП (492 тысячи тенге) либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам, либо арестом на срок до 40 суток. Ранее Смаилова заявила, что в одной из частных школ Алматы три семиклассника несколько дней насиловали первоклассника в туалете.