Фото: Netflix Американский стриминговый сервис Netflixвторой сезон сериала «Игра в кальмара». Режиссёр и сценарист проекта Хван Дон Хека рассказал, что во втором сезоне появятся Сон Ки Хун (игрок 456) и ведущий игр.

Южно-корейский сериал «Игра в кальмара» вышел 17 сентября на Netflix. Уже 12 октября он стал самым популярным сериалом в истории стримингового сервиса. Он повествует о группе людей, погрязших в долгах, которые участвуют в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов).