- Всего по району девять сельских округов и 18 населённых пунктов. Из них в малых населённых пунктах качественная интернет-связь вообще отсутствует. А в сельских округах Талов и Борсы нет волоконно-оптических линий связи, - говорит заместитель акима Жанибекского района Жаксылык Абдолов.

- У 3G-интернета не менее одного Мбит/с скорость должна быть, а 4G если заявлена, то – 5 Мбит/с. Но в основном бывает, что перегруз базовой станции, либо транспортная среда не осиливает то или иное село потоком интернета. Проведено 18 проверок, из них 13 выявлено с нарушением, по результатам которых наложено административных взысканий на 8 млн 882 тысяч 700 тенге, - говорит руководитель межрегиональной инспекции связи Айвар Султашев.

Село Жаксыбай с полуторатысячным населением находится в 10 километрах от границы России. Широкополосный интернет подведён к школе и акимату, а жители пользуются SIM-картами российских операторов. Такая же ситуация в соседнем Узынколе.Обещанный второй этап подведения линий приостановился. А что касается качества мобильного интернета, то инспекция связи выезжает только по письменным жалобам от абонентов.Как выяснилось, широкополосным интернетом обеспечена только половина из запланированных 200 сёл. Тем временем министерство цифрового развития проработало налоговые льготы для операторов связи, в рамках которых они обязаны покрывать сельские населённые пункты с населением больше 250 человек.