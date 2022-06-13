В сёлах ЗКО по-прежнему используют интернет российских операторов
Казахстанские волоконно-оптические линии предоставляют выход в сеть только больницам, школам и госучреждениям, передаёт «Хабар 24».
Село Жаксыбай с полуторатысячным населением находится в 10 километрах от границы России. Широкополосный интернет подведён к школе и акимату, а жители пользуются SIM-картами российских операторов. Такая же ситуация в соседнем Узынколе.
- Всего по району девять сельских округов и 18 населённых пунктов. Из них в малых населённых пунктах качественная интернет-связь вообще отсутствует. А в сельских округах Талов и Борсы нет волоконно-оптических линий связи, - говорит заместитель акима Жанибекского района Жаксылык Абдолов.
Обещанный второй этап подведения линий приостановился. А что касается качества мобильного интернета, то инспекция связи выезжает только по письменным жалобам от абонентов.
- У 3G-интернета не менее одного Мбит/с скорость должна быть, а 4G если заявлена, то – 5 Мбит/с. Но в основном бывает, что перегруз базовой станции, либо транспортная среда не осиливает то или иное село потоком интернета. Проведено 18 проверок, из них 13 выявлено с нарушением, по результатам которых наложено административных взысканий на 8 млн 882 тысяч 700 тенге, - говорит руководитель межрегиональной инспекции связи Айвар Султашев.
Как выяснилось, широкополосным интернетом обеспечена только половина из запланированных 200 сёл. Тем временем министерство цифрового развития проработало налоговые льготы для операторов связи, в рамках которых они обязаны покрывать сельские населённые пункты с населением больше 250 человек.
