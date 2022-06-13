Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Казахстана сообщили, что на первое июня. Казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,2 триллиона тенге. В мае этого года из бюджета страны на пенсионные выплаты направили 235,4 миллиарда тенге. Из них на выплату базовой пенсии – 71,3 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 163,2 миллиарда тенге.