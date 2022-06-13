В ЗКО продолжается капитальный ремонт двух трасс республиканского значения: это Онеге - Бисен - Сайхин и Казталовка - Жанибек - граница России, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Когда закончат строительство двух проблемных трасс в ЗКО Обе трассы будут третьей категории с двухполосным движением. Ширина проезжей части составит семь метров. Полное открытие движения на обеих трассах и ввод в эксплуатацию планируется до конца 2023 года. В нацкомпании «КазАвтоЖол» отметили, что на объектах капитального ремонта предусмотрены все необходимые ресурсы для строительно-монтажных работ, мобилизовано 300 единиц дорожно-строительной техники и 400 рабочих. Строительство ведётся в соответствии с графиком производственных работ. Руководитель ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Казбек Мамбетов рассказал, что строительство двух проблемных трасс в этом году ведётся активно. Протяжённость трассы Казталовка - Жанибек - граница РФ составляет 165 километра, строительство на 20 километрах уже завершено.
– На оставшихся 142 километрах дороги ведутся ремонтные работы, трасса разделена на несколько участков: с 4 по 53 километры работает ТОО Uniserv, с 53 по 95 километры строил ТОО «Темиржол жондеу», однако компания не выполняла свои договорные обязательства и нам пришлось расторгнуть договор. Сейчас мы проводим тендер, на следующей неделе определится новый подрядчик. С 95 по 138 километры подрядной организацией остается ТОО «Темиржол жондеу». Семь километров до границы РФ строит ТОО «Бекет сат жол». В текущем году на этих четырёх участках выполнено 13 километров асфальтобетонного покрытия. С доставкой строительных материалов есть определённые трудности, большинство из которых доставляются из Актюбинской области. Да и стройматериалы заметно подорожали, подрядчикам пришлось вводить корректировки в ПСД. Но мы дополнительно выделили им средства, - рассказал Казбек Мамбетов.
Что касается трассы Онеге - Бисен - Сайхин, то здесь строительство ведётся на 103 километрах, 60 километров из которых в нацкомпании планируют сдать до конца этого года. Автодорога разделена на два участка: на первом работает компания ТОО «Атырау жолдары», на втором - ТОО «Акжол курылыс». В этом году на этой трассе уже открыли движение на 12 километрах дороги. Стоит отметить, что в 2020 году на строительство этих двух трасс выделили два миллиарда тенге, в 2021 году - девять миллиардов тенге, в 2022 году - 15 миллиардов тенге. Общий бюджет составляет 56,6 миллиардов тенге. Закончить строительство трасс в АО «НК «КазАвтоЖол» пообещали осенью следующего года. К слову, состояние этих двух трасс вызывает немалое нарекание со стороны жителей южных районов. В жиже грязи тонут не только легковые авто, но и спецтехника. Сельчанам приходилось сутками проводить в пути. Проехать по трассе Казталовка - Жанибек являлось настоящим испытанием, как и проезд по дороге Онеге - Бисен - Сайхин. Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся. 21 апреля сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры и наказать виновных в срыве сроков. 22 апреля премьер Алихан Смаилов ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ и поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО. 23 апреля за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО от занимаемой должности освобождён вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, поста лишился и руководитель ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Амир Каримбаев. Фото предоставлено АО «НК «КазАвтоЖол»  