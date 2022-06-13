– На оставшихся 142 километрах дороги ведутся ремонтные работы, трасса разделена на несколько участков: с 4 по 53 километры работает ТОО Uniserv, с 53 по 95 километры строил ТОО «Темиржол жондеу», однако компания не выполняла свои договорные обязательства и нам пришлось расторгнуть договор. Сейчас мы проводим тендер, на следующей неделе определится новый подрядчик. С 95 по 138 километры подрядной организацией остается ТОО «Темиржол жондеу». Семь километров до границы РФ строит ТОО «Бекет сат жол». В текущем году на этих четырёх участках выполнено 13 километров асфальтобетонного покрытия. С доставкой строительных материалов есть определённые трудности, большинство из которых доставляются из Актюбинской области. Да и стройматериалы заметно подорожали, подрядчикам пришлось вводить корректировки в ПСД. Но мы дополнительно выделили им средства, - рассказал Казбек Мамбетов.Что касается трассы Онеге - Бисен - Сайхин, то здесь строительство ведётся на 103 километрах, 60 километров из которых в нацкомпании планируют сдать до конца этого года. Автодорога разделена на два участка: на первом работает компания ТОО «Атырау жолдары», на втором - ТОО «Акжол курылыс». В этом году на этой трассе уже открыли движение на 12 километрах дороги. Стоит отметить, что в 2020 году на строительство этих двух трасс выделили два миллиарда тенге, в 2021 году - девять миллиардов тенге, в 2022 году - 15 миллиардов тенге. Общий бюджет составляет 56,6 миллиардов тенге. Закончить строительство трасс в АО «НК «КазАвтоЖол» пообещали осенью следующего года. К слову, состояние этих двух трасс вызывает немалое нарекание со стороны жителей южных районов. В жиже грязи тонут не только легковые авто, но и спецтехника. Сельчанам приходилось сутками проводить в пути. Проехать по трассе Казталовка - Жанибек являлось настоящим испытанием, как и проезд по дороге Онеге - Бисен - Сайхин. Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся. 21 апреля сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры и наказать виновных в срыве сроков. 22 апреля премьер Алихан Смаилов ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ и поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО. 23 апреля за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО от занимаемой должности освобождён вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, поста лишился и руководитель ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Амир Каримбаев. Казбек Мамбетов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено АО «НК «КазАвтоЖол»
Вам может быть интересно
Дорогу к домам пострадавших от паводка в Уральске так и не достроили
Переселенцы после паводка заселились в новые дома, но на месте дороги им год назад вырыли котлован и прекратили дорожные работы.
В Казахстане осудили 17 человек за терроризм и экстремизм с начала года
В КНБ сообщили о приговорах, задержаниях и новых делах по фактам терроризма и экстремизма с начала 2026 года.
27 наурыздан бастап Ирикла су қоймасынан секундына 60 текше метр су босатылмақ
Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары мен Орынбор вице-губернаторы су тасқынының алдын алу үшін кездесті.
30 августа больше не будет выходным днём в Казахстане
Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК.
Судьба за океаном: как уроженка ЗКО построила жизнь на Кубе
Уроженка Западно-Казахстанской области Нина Куценко-Тариче уже более полувека живёт на Кубе. Когда-то обычная студентка из Аксая поехала учи...
«Казахмыс» передал служебное жилье в собственность сотрудников
На текущем этапе программы право собственности оформлено на 13 квартир.
Праздничные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Уральске
Горожан приглашают за покупками.
Оралда айт намазы оқылды
Облыс орталығында үш мешітте бір мезетте айт намазы оқылды.
Производство пива в Казахстане упало до минимума
Данные за февраль — это самый низкий показатель с 2024 года.