- За много лет сотрудничества с ТШО мы вышли на такой уровень, где уже можем выполнять крупные заказы иностранных компаний, - уверен председатель правления АО «НИПИ» Каспиймунайгаз» Сергей Ким. История сотрудничества ТОО «Тенгизшевройл» и АО «НИПИ» Каспиймунайгаз» началась в 2002 году с проекта инженерных изысканий под трубопровод Завода Второго Поколения. Итогом совместной работы ТОО «Тенгизшевройл» и АО «НИПИ» Каспиймунайгаз» в 2005-2009 гг. является разработка проекта для строительства канализационных очистных сооружений с объемом переработки до 6000м3/сутки, работа по которому выполнялась как в Казахстане, так и в Нидерландах и Венгрии. Благодаря этому проекту на Тенгизе перерабатывается и повторно используется 46 % воды. За время совместной работы ТОО «Тенгизшевройл» и АО «НИПИ» Каспиймунайгаз» были выполнены более 250 проектов различной сложности и направлений. Высокие требования к проектам со стороны ТОО «Тенгизшевройл» и выстроенная система отчетности и контроля за проектами со стороны заказчика позволили сотрудникам АО «НИПИ» Каспиймунайгаз», а также компании в целом пересмотреть свою стратегию относительно конкурентоспособности на рынке инжиниринговых услуг. Работая с иностранными специалистами из США, Великобритании, Турции, руководство проектного института понимало, что многие задачи решаются не так, как это принято в казахстанских предприятиях. Поэтому АО «НИПИ» Каспиймунайгаз» перенял этот более действенный подход к делу. Важными принципами работы предприятия стали: безопасность, качество, соблюдение графиков и стоимости. За последние 5-6 лет, в рамках работы на малых капитальных проектах Основного производства Base Business, было приобретено и успешно используется современное программное обеспечение, были пересмотрены подходы к соблюдению правил техники безопасности, качеству выпускаемой проектной документации с соблюдением как казахстанских норм и правил, так и международных. Отдельно хотелось бы отметить кадровую политику, проводимую ТОО «Тенгизшевройл», согласно которой залогом успешного проекта являются требования к профессионализму специалистов и руководителей. АО «НИПИ» Каспиймунайгаз» взял на вооружение данный подход, и в последние годы сотрудники компании активно проходят обучение, постоянно повышая свои профессиональные и языковые навыки, стремятся брать новые вершины проектирования и инжиниринга не только на проектах ТОО «Тенгизшевройл», но республиканских и международных проектах. Все это, помимо роста качества работ, приносит и увеличение зарплаты сотрудников. На предприятии много специалистов, которые «выросли» на проектах ТШО. Например, Айгерим Кабылхамитова, прошла путь от простого инженера до главного менеджера по проектам ТШО, и сейчас успешно работает в данном направлении. Алия Сарниязова прошла сертификацию по «Tekla Structures» (программное обеспечение для информационного моделирования зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства), Айбар Айтуаров - сертификацию Staad.Pro V8i SS6 (инструмент для проектирования и анализа конструкций, разработанный инженерами-исследователями), Алмаш Сариева – сертификацию «Применение строительных норм СП РК EN, идентичных Еврокодам в проектировании и строительстве зданий и сооружений». Тимур Балгереев прошел повышение квалификации в ЧУ ДПО «Институт САПР и ГИС» по курсу «TANK» (программное решение для проектирования, расчета и анализа резервуаров хранения нефтепродуктов) и PV-Elite (наиболее полное решение для анализа и расчета проектируемых аппаратов, работающих под давлением, и теплообменников). В рамках поддержки собственных кадров руководство уделяет большое внимание не только профессиональному росту сотрудников, но и укреплению их здоровья, командного духа, создаются условия для занятий спортом. И это приносит свои плоды. Главный инженер проекта Ольга Дорош является двукратным чемпионом РК по боулингу в парном разряде среди женщин.А также серебряным призером Кубка РК в индивидуальном зачете по боулингу среди женщин. За 24 года существования казахстанского боулинга Ольга стала первой из жителей Атырау, кто добился таких высоких результатов, привез медаль и кубок в родной город. ТШО и «Акберен - Атырау» - сотрудничество дающее возможность роста Рекламно-производственная компания «Акберен - Атырау» благодаря многолетнему сотрудничеству с ТОО «Тенгизшевройл» из малого предприятия, начинавшего свой путь в Кульсары, выросла в солидную фирму с собственным производством полного цикла. Компания была образована в 1993 году, и, целенаправленно выстраивая стратегию развития полиграфических услуг, достигла поставленной задачи - стала командой профессионалов с большим опытом работы, производством, которое способно выполнить заказ любой сложности и формата - от визитных карточек до носителей наружной рекламы и дорожных знаков.- ТШО является одним из наших стратегических партнеров, с которым мы работаем уже более 20 лет. За это время мы дважды получили беспроцентный заём в рамках программы развития малого и среднего бизнеса ТШО – в первый раз в 2003 году, и через несколько лет второй. На эти средства мы приобретали необходимое на тот момент оборудование, позволившее расширить ассортимент выпускаемой продукции и выйти на качественно новый уровень оказания услуг. В данное время клиентская база компании насчитывает более 200 организаций, включая и государственные. Компания выпускает более 500 тысяч единиц полиграфической продукции более 100 наименований в год. Благодаря долгосрочным контрактам с ТШО наша компания завершила строительство собственной производственной базы и ввела в эксплуатацию более 1500 кв.м. офисных, производственных и складских помещений. Технический парк компании был оснащен машинами и автоматизированными линиями признанных мировых производителей оборудования полиграфической отрасли, такими как Heidelberg, Ricoh, Morgana, Roland, Mimaki, – рассказывает директор ТОО «Акберен - Атырау» Айсулу Салимгереева. Предприятие по кадровому составу – казахстанское, в рамках контракта с ТШО компания «Акберен - Атырау» смогла расширить производство, создать новые рабочие места и сегодня на производстве трудятся более 40 специалистов производственного и 10 сотрудников административно-управленческого персонала.Ержан Нурпеисов пришел в компанию в 2005 году, и, начав с позиции дизайнера, дорос до заместителя директора по производству. Для работы с ТШО он регулярно проходит обучение в Москве и городах Казахстана в режиме оффлайн и онлайн, выезжает на профессиональные выставки в Великобританию и Россию, где получает новые навыки и повышает квалификацию. Конкуренция на рынке полиграфических услуг достаточно жесткая, как в рамках региона, так и в масштабах республики. И потому выбор ТШО местного регионального производителя особо ценен. «Акберен - Атырау» активно внедряет в производство самые передовые технологии, которые помогают повышать оперативность и качество печатной продукции. В производственных цехах внедрена система двойного контроля: допечатная и послепечатная. Первостепенное значение на производстве имеют безопасность труда и вопросы охраны окружающей среды. Так, компания на протяжении своей деятельности достигла показателя более 20 лет без потери рабочего времени и безаварийной работы.Основной сферой деятельности специализированной компании ТОО «АЛЕМ Констракшн Груп» является выполнение полного спектра проектных, строительных и монтажных работ, инжиниринговых и генподрядных услуг на объектах гражданского, административного строительства, нефтегазовой и энергетической отраслей. - Работая на строительном рынке, мы зарекомендовали себя как надежная компания, построившая свою деловую репутацию на реализации успешных проектов и удовлетворении потребностей наших заказчиков. Подтверждением тому служит наличие постоянного заказчика, с которым работаем на протяжении многих лет по отдельным контрактам на конкретный объект и мастер-контракты в Атырау и по всей стране, – говорит директор «АЛЕМ Констракшн Груп» Нурлыбек Ищанов.ТОО «АЛЕМ Констракшн Груп» выполнило для ТШО много проектов. Был построен офис службы безопасности головного офиса ТШО в Атырау, Ретро-парк. Проведено проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций на «Площадке обслуживания вентиляционных шахт в головном офисе ТШО». Разработана проектно-сметная документация, проведена поставка оборудования и выполнены строительно-монтажные работы при модернизация парков «Достык» и «Жансая» в Кульсары. Модернизация наружных сетей освещения транзитной гостиницы АТГ ТШО. Усовершенствование охранной системы (монтаж автоматических дорожных блокираторов, строительство КПП и проектирование, изготовление, монтаж цветочных клумб) в головном офисе «ТШО». Бетонные работы, полиуретановое покрытие и укладка брусчатки в ЖК «Достык», возле головного офиса «ТШО», Атырауской транзитной гостинице. Усовершенствование линий внутренних систем связи в Атырауской транзитной гостинице «ТШО». Для того чтобы соответствовать международным нормам и правилам, ТОО регулярно проводит обучение, проверку знаний и повышение квалификации специалистов по всем направлениям деятельности компании. Специалистами отдела ТБ и ОТ регулярно проводятся тренинги и обучающие курсы для работников, тем самым обеспечивается непрерывное обучение и повышение квалификации персонала в области экологической безопасности и менеджмента здоровья и безопасности на производстве. Все работники компании прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи. Компания имеет аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности. При аттестации в области техники безопасности по системе ТОО «Тенгизшевройл» - CHESM аудит ТОО «Алем Констракшн Груп» была присвоена наивысшая категория. Компания активно занимается благотворительностью, постоянно помогает интернатным учреждениям, материально поддерживает малоимущие семьи. В их копилке добрых дел благоустройство, озеленение, подведение водоснабжения к Атыраускому областному лицею-интернату «Білім-Инновация», строительство футбольного поля 20 на 40 в поселке Ракуш и т.д. Одним словом, все фирмы, работающие с ТШО, стараются перенимать у компании важный принцип – сотрудничество должно быть не только взаимовыгодным, но и приносить пользу стране.