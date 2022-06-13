- Недалеко от остановки «Жигули» он наехал на 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. После пострадавшую с различными телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Как показало медицинское освидетельствование, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени, - пояснили в ведомстве.

Женщина попала под колёса авто сегодня, 13 июня, в 7:00. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что 47-летний водитель Nissan направлялся по проспекту Абулхаир хана.Машину водворили на специальную автостоянку. Начато досудебное расследование по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления и находящимся в состоянии опьянения».