Состояние ребёнка стабильное, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 19-миллионный житель родился в Казахстане Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Случай произошёл в Атырауском областном перинатальном центре. Как рассказал родственник родильницы, его сестрёнку вызывали на рентген и она вышла из палаты. В это время из четырёх рожениц остаётся только одна девушка, которая с трудом передвигается. Ребёнок без конца плачет. Она берёт его на руки, чтобы успокоить и начинает звать медсестру. Никто не приходит. Она вынужденно выходит в коридор и просит помощи. Снова никто не приходит. Вдруг она теряет сознание, падает и роняет ребёнка на пол в коридоре. Сама девушка отмечает, что у неё закружилась голова. Между тем после падения к ребёнку подбежала санитарка и только потом медсестра. В управлении здравоохранения Атырауской области пояснили, что перинатальный центр посетили представители управления здравоохранения и службы родовспоможения и детства области.
- На сегодня состояние ребёнка стабильное. Проведено обследование, в том числе ультразвуковое исследование, компьютерная томография, взяты лабораторные анализы. Проведён осмотр специалистов – травматолога, нейрохирурга. Обследование не выявило нарушений состояния травматического характера, - пояснили в ведомстве.
Вместе с тем, управлением здравоохранения создана рабочая комиссия для служебного расследования данного случая. Дополнительную информацию обещали предоставить после заключения комиссии.