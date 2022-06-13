● Открыт приём заявок на бесплатный обучающий курс для МСБ Business Bilim, реализуемый в рамках программы поддержки предпринимателей Shell LiveWIRE
● В рамках Программы Shell LiveWIRE в Атырау пройдёт форум для казахстанских предпринимателей Business WIRE Forum bwf.kz
Предприниматели Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей получат поддержку по программе образовательного проекта Business Bilim, организуемой совместно Европейским банком реконструкции и развития с Шелл Казахстан. Претенденты программы могут подать заявку до 1 июля 2022 года на сайте https://bilim.business/
В программу будут отобраны 105 участников: по 35 из каждого региона. 12 недель предприниматели: как начинающие, так и опытные – будут работать с сертифицированными менторами и успешными бизнесменами. По итогам курса в трёх областях будут запущены 40 бизнес-проектов. Как отмечают организаторы, в этом году в связи с ростом заявок из
Западного Казахстана по темам Социальное предпринимательство, Зеленые Технологии и Экология, будут добавлены соответствующие дополнительные модули.
В честь запуска очередного потока Business Bilim 16 июня в Атырау пройдёт форум для стартаперов и предпринимателей Business WIRE Forum. Главной темой форума Business Wire Forum станут инновации – от идеи до воплощения. Так, среди проектов спикеров можно отметить: Эмина Аскерова, основателя социальной мастерской GreenTAL, Дану Солтанову, СЕО Kazakhstan Waste Recycling, основателя и соучредителя Qazaq Recycling, Амира Давлетова, основателя бренда фитнес-питания Eat&Fit, одного из первых фитнес-блогеров страны.
В пленарном заседании, посвященном IT в бизнесе, примут участие: Ержан Рыскалиев - основатель сервиса Clockster – учёт рабочего времени сотрудников по отпечатку пальца; Карим Богуспаев - генеральный менеджер Glovo в Казахстане; Жандос Акылбек – продакт-директор частной инвестиционной платформы для инвесторов GoCrowd и Алексей
Белимов - вице-президент Международной Ассоциации сертификации и развития ИТ.
Справочно:
«Шелл» – международный концерн, объединяющий энергетические и нефтехимические компании, штаб-квартира которого расположена в г. Лондон, Великобритания.
В настоящее время «Шелл» является одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана. Концерн «Шелл» принимает участие в трех проектах. Это Соглашение о разделе продукции (СРП) по Северному Каспию (доля участия 16.81%), Окончательное соглашение о разделе продукции Карачаганакского месторождения (доля участия – 29.25%), и Каспийский трубопроводный консорциум (доля участия – 7.4%). Глобальная программа ShellLiveWIRE помогает молодым предпринимателям МСБ начать собственный бизнес, стимулируя экономическое развитие регионов. Программа в настоящее время работает в 18 странах мира. C 1982 года программа поддержала более 9,2 млн. молодых предпринимателей. С 2018 года программа начала работу на территории РК, предоставляя дополнительные возможности местным предприятиям. Более подробную информацию можно найти на сайтах:
Оператор Программы
Программа Европейского банка реконструкции и развития «Консультации для малого бизнеса» помогает малым и средним предприятиям (МСП) в получении консультационных услуг. Привлекая отечественных и иностранных экспертов, ЕБРР восполняет часть расходов на реализацию консультационного проекта.
Прямая помощь предприятиям в улучшении показателей их бизнеса сочетается с системной работой по развитию рынка консалтинга в интересах создания жизнеспособной и самоокупающейся инфраструктуры поддержки МСП в странах операций ЕБРР.
С 2001 года донорами программы выступали правительства Японии, Швейцарии, Тайваня, США и Специальный фонд акционеров ЕБРР. С 2013 года основным донором является
Министерство национальной экономики Республики Казахстан.
«Шелл Казахстан» стал частным донором программы в 2013 году в рамках добровольных социальных инвестиций в Республике Казахстан. Основной целью данной программы является диверсификация экономики региона, снижение зависимости местного населения от нефтегазового сектора, создание новых предприятий МСБ и обучение навыкам предпринимательства.
