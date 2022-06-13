На выборах победил Бахыт Куришбеков, набрав 47,71% голосов избирателей. Явка на выборах составила 23,77%. На должность акима города Талгар баллотировались четыре кандидата. Бакытжан Акботаев набрал 23,63%, Нурбек Даулетбаков - 17,84%, Сапарбек Назарбаев - 7,70%. Против всех проголосовали 218 человек, 93 бланка признаны испорченными. 32-летний Бахыт Куришбеков экономист по специальности, ранее работал исполнительным секретарём Талгарского районного филиала партии Amanat.