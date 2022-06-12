Таким образом, индийские дорожники установили рекорд и попали в Книгу рекордов Гинесса.  75 км асфальтового покрытия уложили за 4 дня в Индии Скриншот с видео Индийские дорожники установили мировой рекорд по скорости укладки автомагистрали с асфальтовым покрытием, уложив 75 километров шоссе за четыре дня, сообщает Informburo со ссылкой на The New Indian Express. В строительстве трассы в штате Махараштра, между городами Амравати и Аколой, принимали участие 1500 работников, включая привлечённых специалистов. Работы стартовали утром 3 июня и завершились вечером 7 июня, то есть на всё ушло 105 часов и 33 минуты. Новая дорога стала частью Национального шоссе 53, которое соединяет крупные города – Калькуттe, Райпур, Нагпур и Сурат. Трудовой подвиг коллектива Национального управления автомобильных дорог Индии попал в Книгу рекордов Гиннесса.  