АО «Конденсат» было создано 29 июня 1992 года для строительства и эксплуатации малотоннажного завода по переработке нестабильного газового конденсата мощностью 400 тысяч тонн в год на карачаганакском месторождении. Производство было запущено в эксплуатацию в августе 1998 года. Перед пуском завод посетил президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ, который дал высокую оценку работы отечественным производителям. 1 июля 2016 года во время телемоста по запуску новых проектов второй пятилетки программы индустриализации президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ дал старт новому заводу АО «Конденсат» по производству бензина класса Евро-5.

ознакомил представителей средств массовой информации с работой секции вакуумной перегонки и всего завода в целом. - Наша компания продолжает реализацию проектов, направленных на производство моторных топлив экологического класса К5 и углубление переработки нефтеперерабатывающего завода. Секция вакуумной перегонки, которую мы запустили, служит для получения светлой продукции из остатка атмосферной перегонки, точнее таких продуктов как гудрон, используемый в производстве строительного битума, и еще более ценный вакуумный газойль для производства бензина, дизельного топлива и смазочных масел, - сообщил Эдуард ДЖУНУСОВ. В рекордно короткие сроки, то есть всего за год новая установка была построена и запущена в эксплуатацию. Управление на заводе полностью компьютеризировано. Проект по расширению и модернизации производства моторных топлив на заводе АО «Кондесат» профинансировала дочерняя организация холдинга «Байтерек» - Банк Развития Казахстана. - Финансирование проектов в отрасли нефтепереработки соответствует мандату банка по развитию приоритетных отраслей экономики. На сегодняшний день Банк Развития Казахстана финансирует модернизацию двух из трех существующих в стране крупных нефтеперерабатывающих заводов – атырауского и павлодарского. Ввод в эксплуатацию новых мощностей на АО «Конденсат» способствует как увеличению глубины переработки и получению новых нефтепродуктов высокого качества, так и созданию новых рабочих мест и расширению перспектив для дальнейшего развития предприятия, - отметил старший банкир дирекции по работе с клиентами банка Бахытжан ОМАРОВ. Новая установка секции вакуумной перегонки мощностью 250 000 тонн в год позволяет перерабатывать тяжелые нефтепродукты и повысить выход светлых и осветленных нефтепродуктов до 90%. - За первый месяц уже было произведено около 1000 тонн гудрона и около 2500 тонн газойля, который будет поставляться на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана, а также России и дальнего зарубежья. Первая партия газойля уже отправляется на нефтеперерабатывающий завод компании Neste Oil в Финляндию, - рассказал Эдуард ДЖУНУСОВ. - В будущем у компании большие планы по расширению рынка сбыта продукции. Также у нас строится еще один проект – это секция по производству дизельного топлива экологического класса К5, запуск проекта планируется к концу этого года. В прошлом году компания АО «Конденсат» стала первой компанией в Казахстане, начавшей производство высооктановых бензинов марок АИ-92 и АИ-95. За этот год было произведено около 20 тысяч тонн бензина, реализация которого активно производится через собственные и сторонние сети АЗС. В планах у компании реализация автомобильного топлива и в другие регионы Казахстана. Как отмечают специалисты, бензин «Конденсата» обладает повышенными пусковыми качествами как в зимнее, так и в летнее время за счет жесткого контроля над упругостью паров. Наличие собственных автозаправочных станций позволяет компании контролировать и гарантировать качество по всей цепочке: нефтеперерабатывающий завод – терминал – АЗС.Лицензия на производство нефтепродуктов №004­417 от 10.10.2005 г. выдана Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК. Новости Компаний.