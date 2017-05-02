Фото из группы uralskgorod в instagram1 мая в Уральске начали включать городские фонтаны. Одним из первых запустили каскадный фонтан на новой площади. В социальных сетях распространяются фотографии, на которых очевидцы запечатлели купающихся в фонтане детей. Мнение комментаторов по этому поводу разделилось. Многие говорят, что в детстве сами любили окунуться в фонтан, а кто-то с осуждением заявляет, что родителям необходимо следить за своими чадами. - Куда смотрят родители, это плохой пример для малышей. И вообще они могут заболеть, не так уж тепло на улице, - комментирует одна из пользователей. Стоит отметить, что 1 мая температура воздуха в Уральске достигала 27 градусов тепла. Между тем, в полиции заявили, что статьи за купание в фонтанах в уголовном и административном кодексах нет, и привлечь за это к ответственности они не могут.Фото из группы uralskgorod в instagram