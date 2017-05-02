Иллюстративное фото из архива "МГ" Автолюбители города интересуются, будет ли в этом году на 9 Мая всем полюбившийся автопробег. Последний раз автопробег ко Дню Победы в Уральске проводили в 2014 году. Ранее в ДВД ЗКО отмечали, что организация проведения массового автопробега очень сложна: необходимо перед стартом проверить водителей на трезвость, техническое состояние транспортных средств и составить маршрут движения. В пресс-службе акима города отметили, что автопробег, посвященный Дню Победы, в план мероприятий к 9 мая не входит.