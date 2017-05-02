Выращивать лимоны на территории площадью в 1 га в Махамбетском районе будет местный предприниматель. Молодые деревца уже высажены на поля, за процессом роста будут наблюдать двое ученых из Ташкента. Специалисты из Узбекистана покажут, как правильно ухаживать за растениями с момента высадки до получения первого урожая. - Этот год они будут только выращиваться, осенью мы накроем деревца теплицей, чтобы они на открытом воздухе росли. Весной у растений будет первое цветение, и каждое деревце даст по 10-15 шт лимонов. Больше плодов оставлять нельзя, чтобы лимон хорошо рос. С начала следующего года каждый лимон будет давать до 15 кг, после 4 лет урожайность может увеличиться до 150 кг с каждого дерева, - рассказал предприниматель Владимир РОЗМЕТОВ.По словам предпринимателя, саженцы лимонов выбирали в Абхазии и Узбекистане, остановиться решили на сорте "Мир", который вывели ученые из Ташкента. Именно этот сорт наиболее подходит по климатическим условиям региона и по составу почвы. Бизнесмен уверен, что атырауские лимоны уже через два года составят здоровую конкуренцию привозным цитрусовым.- Рынок мы тщательно изучили. У нас лимоны - привозные - очень дорогие. К примеру, 1 лимон стоит 100-200 тг. Мы рассчитываем, что наши лимоны уже через два года будут в 2 раза дешевле, потому что не будет транспортных расходов, - рассказал Владимир РОЗМЕТОВ.Оказалось, что затраты на выращивание лимонов очень небольшие. Зимой в лимонарии необходимо поддерживать температуру всего +5 градусов. Для обогрева теплицы предприниматель намерен поставить 4 маленьких отопительных котла.