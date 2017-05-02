Родные девушки просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел ее, позвонить по следующему номеру: 8(702) 665-53-45

Жулдыз СИСЕНОВА уехала 26 апреля из поселка Богдановка Теректинского района, в котором она проживала, но так и не вернулась. Как рассказали родственники 21-летней Жулдыз, 26 апреля ранним утром она уехала в город Уральск. - В 6 утра она нам сказала, что съездит в город по делам и вернется. Попросила нас присмотреть за детьми. Ее муж работает в Уральске, мы подумали, что она поехала к нему. Но он сказал, что не видел Жулдыз. У нее постоянно отключен телефон, может, она его потеряла,- рассказали родственники. У Жулдыз двое детей. Старшему сыну 4 года, а младшему - всего год и четыре месяца. - Младший сынок сейчас болеет бронхитом. Уже четвертый день он все время зовет маму, - рассказывает золовка Жулдыз. Девушка была одета в короткую кожаную куртку коричневого цвета, разноцветную юбку и балетки.Жулдыз Сисенова