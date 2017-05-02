Необычный пандус заметили уральцы у входа во дворец школьников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20170501_110420 В редакцию "МГ" прислали фотографии, на которых изображен пандус-лабиринт. - Как дети с ограниченными возможностями смогут попасть в здание? У входа всего несколько ступенек и высота крыльца не больше двух метров, зато пандус сделали аж в четыре пролета, - подписал фото возмущенный житель города. Стоит отметить, что пандусы, которые вроде бы должны помогать людям с ограниченными возможностями, сделаны так, что напоминают больше полосу препятствий. При этом такие сооружения построены сразу у двух входов. Между тем, согласно закону о социальной защищенности инвалидов, в Казахстане все государственные органы, предприятия, организации и учреждения обязаны создавать условия для беспрепятственного доступа в них людей с ограниченными возможностями. Напомним, Дворец школьников был открыт ко Дню независимости Казахстана. 20170501_110519 20170501_110434 20170501_110413  