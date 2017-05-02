Как выбрать смартфон: ключевые правила Модельный ряд смартфонов невероятно широк, поэтому выбор может быть затруднен. Смартфоном называют коммуникаторы, обладающий всеми функциями карманного персонального компьютера, размер которого не превышает 5 дюймов. 111 Операционная система — основное отличие смартфонов От выбора операционной системы зависит функционал смартфона, его возможности, стоимость, возможность дальнейшего развития и совершенствования. Лидерами операционных систем являются: Android, iOS, Windows Phone. Экран смартфона Смартфоны в большинстве имеют сенсорный моноблок. Важен не только размер экрана, но и его разрешение. Наибольшей популярностью пользуются смартфоны с диагональю 3-4 дюйма, но если планируется использование смартфона в качестве планшета или электронной книги, то лучше приобрести девайс с диагональю 5 дюймов. Камера
  • 2-3 Мп — это слабая камера, распечатанные фотографии будут очень низкого качества;
  • 5 Мп — камера, делающая фотографии среднего качества, хотя при хорошем освещении фото выглядят достойно;
  • 8 Мп — лучший вариант, качество фото отличное.
Существуют даже камеры с разрешением в 41 Мп. Определившись с данными параметрами, можно выбрать девайс, который необходим именно вам, будь то хоть смартфоны Samsung, или смартфоны Sony.