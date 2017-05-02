Ежегодно власти проводят текущий ремонт дорог, вот только этот ремонт тает каждую весну вместе со снегом.Текущий ремонт дорожного полотна в городе уже начался, и работы в нашем городе дорожникам точно хватает.Причем, речь идет не об окраинах и автодорогах в микрорайонах, а о центре города. Так, по улице Айтиева прямо на перекрестке красуются глубокие ямы, которые водители никак не могут объехать.По словам водителя Анвара АЙТКАЛИЕВА, в часы пик в городе невозможно ездить. - Мало того, что теперь многие дороги стали объездными после закрытия путепровода в районе депо, так еще и помехи создают огромные ямы, - говорит возмущенный водитель. Ремонт уже начался. По улице Жамбыла в районе старого пятого микрорайона 10 дней назад срезали куски асфальта, вот только залатать их до сих пор не могут.Так называемая "пьяная дорога" по улице Деповской находится в плачевном состоянии, но если ее закроют, транспортного коллапса не избежать. Именно по этой дороге проходит большой поток автомашин, после закрытия деповского моста на реконструкцию.А это мост по улице Жангир хана. Его ожидает капитальный ремонт.В этом году на ямочный ремонт было выделено 400 млн тенге.Как отметили в городском отделе ЖКХ, по итогам конкурсных процедур определили подрядную организацию. Это ТОО «Астродор».Текущий ремонт планируется провести на автодорогах на 80 улиц. Уже составлен график, где будет проходить ремонт в первую очередь.По словам представителя подрядной организации, ремонт будут проводить обычным методом. Срежут асфальт фрезой, затем применят компрессор, после чего зальют гнезда битумом и закроют асфальтобетонной смесью.Вот только уральские водители уверены - этот ремонт недолговечен.