По словам очевидцев, автомобиль УАЗ "Патриот" двигался со стороны поселка Селекционный и врезался в столб около остановки "Белая казарма". По каким причинам произошло столкновение, и пострадал ли водитель автомобиля, пока неизвестно. Подробности ДТП выясняются.