Авария произошла около 16 часов в районе областного кардиологического центра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp2 По словам очевидцев, автомобиль УАЗ "Патриот" двигался со стороны поселка Селекционный и врезался в столб около остановки "Белая казарма". По каким причинам произошло столкновение, и пострадал ли водитель автомобиля, пока неизвестно. Подробности ДТП выясняются. dtp1 dtp