Как сообщают в одной из социальных сетей, молодые парни из Уральска собрались поучаствовать в велопробеге, дистанция которого 3 тысячи километров. - Они посетят такие города как Сочи, Сухуми, Тбилиси, Батуми и Грозный. Данный велопробег уральцы посвятили дружбе народов, - говорится в сообщении.