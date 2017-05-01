Как рассказал тренер по шахматам Центра внешкольной работы Александр ВОЛОДИН, для воспитанников спортивных школ приезд гроссмейстеров международного уровня даст возможность сразиться с настоящим соперником. Дармен САДВАКАСОВ и Нурлан ИБРАЕВ сегодня, 1 мая, провели сеанс одновременной игры и мастер-класс для начинающих спортсменов. - Сегодня в игре приняли участие 40 спортсменов. Тех, которые проиграли партию, заменяли на других участников. Сегодня сыграть с гроссмейстерами пришли спортсмены центра внешкольной работы и некоторых спортивных школ города, - пояснил тренер по шахматам Александр ВОЛОДИН. Стоит отметить, что международные шахматисты будут играть с местными спортсменами два дня.