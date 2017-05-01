Празднование Дня единства народа Казахстана началось с театрально-хореографического представления «Мәңгілік ел – Қазақстан», в ходе которого выступили творческие коллективы города и представители различных этно-культурных объединений области. Продолжился концерт выступлением народной артистки РК Розы РЫМБАЕВОЙ.Далее на площади Исатая-Махамбета прошла концертная программа коллектива областной филармонии им. Н.Жантурина. Продолжился праздник торжественным открытием IV международного детского фестиваля искусств «Алмалы. KZ».Сегодня же, 1 мая, в 20.00 на площади Исатая-Махамбета пройдет праздничный концерт «Қазақстан-ұлы достық мекені» с участием звезд казахстанской эстрады.