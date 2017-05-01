Макет надписиНазвание города будет видно всем, кто совершает посадку на самолете или, наоборот, улетает из Актобе. Лесопосадку решили сделать прямо у взлётно-посадочной полосы аэропорта. Городские власти уже приступили в посадке деревьев между районом Сазды и аэропорта. - На 2000 га площади посадят более 1 миллиона саженцев. Часть из них будет отображать надпись "Ақтөбе". Будут не только карагачи, но и множество разных деревьев, - отметил модератор инфоцентра Шынгыс Ильясов.