ДТП произошло в ночь на 1 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp uralsk Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, парень с девушкой врезались в магазин "Сандыктар" по объездной. - ДТП произошло 1 мая, около трех часов ночи. Парень и девушка 20-25 лет попали в ДТП по улице Чагано-Набережной. Водитель автомобиля "Пассат" врезался в стену магазина "Сандыктар". Водитель и пассажир скончались на месте, - сообщили в ДВД ЗКО. Как стало известно в ходе расследования, хозяином автомобиля оказался совсем другой мужчина, который оставил свою машину на ремонт в одном из автосервисов Уральска. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, покажет экспертиза. Остальные подробности выясняются. Напомним, около года назад на этом же месте произошла страшная авария, где погибли двое парней и девушка. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"